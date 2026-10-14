İstanbul’da okullar tatil mi? Valilik açıkladı: 15 Ekim’de eğitime ara verildi

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İstanbul’da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarının ulaşımı ve günlük yaşamı etkilemesi üzerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Karar İstanbul genelini kapsıyor. Buna göre kentteki eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitim yapılmayacak.

İstanbul Valiliği’nden son dakika açıklaması

Valilik, yoğun yağışın yol açabileceği olumsuzlukların etkisini azaltmak amacıyla çeşitli tedbirler alındığını bildirdi. Açıklamada, il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Hangi kamu çalışanları idari izinli sayılacak?

Valiliğin açıklamasına göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel 15 Ekim’de idari izinli sayılacak.

Sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanlarında görev yapan birimlerde çalışan, 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel bu kapsamda yer almayacak. Ancak 8 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan çalışan anneler, görev yaptıkları meslek grubuna bakılmaksızın idari izinli sayılacak.

Motosikletlerin trafiğe çıkışına da yasak getirildi

Valilik, motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandığını da duyurdu.