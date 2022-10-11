Terör örgütü PKK’dan kaçan 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüklerini tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 98’e yükseldi.