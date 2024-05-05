Cem Garipoğlu'nun son saatlerinde neler yaptığı ortaya çıktı! Annesinin getirdiği poşet ile ilgili flaş detay

SON BİR AYINDA VAİZLERLE GÖRÜŞMÜŞ

Soruşturma dosyasına giren en çarpıcı verilerden bir tanesi ise Garipoğlu'nun hapishanede görevli din adamları ile de intihar etmeden son bir ay içerisinde görüşmeler yapması oldu. Kurum vaizlerinden alınan ifadeler kapsamında bu görüşmelerde de tıpkı psikologlarınki gibi olumsuz bir durumun yaşanmadığı not edildi.