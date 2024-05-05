Cem Garipoğlu'nun son saatlerinde neler yaptığı ortaya çıktı! Annesinin getirdiği poşet ile ilgili flaş detay
Cem Garipoğlu olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Cem Garipoğlu'nun son anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerine ulaşan şimdi de Garipoğlu'nun hapishanedeki son görüntülerine ulaştı. İntihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun hapishanede günlerini son ana kadar nasıl geçirdiği ve son 1 gününde dakika dakika neler yaptığı da ortaya çıktı.
• 05 Mayıs 2024 - 10:01 • Son Güncelleme:
• 05 Mayıs 2024 - 10:01 • Son Güncelleme: