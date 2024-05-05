Bakanlık ‘Poligor’ için harekete geçti! İnternetten tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kanser, endokrin bozulması, nörogelişimsel sorunlara yol açabileceği endişesiyle yasakladığı ‘Dimethoate’ etken maddeli bir tarım ilacı, hala internet üzerinden satışının yapıldığını haberleştirmesinin ardından, bakanlık jet hızlıyla harekete geçti ve 7 ilde 7 firmaya idari yaptırım uygulandığı açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kanser, endokrin bozulması, nörogelişimsel sorunlara yol açabileceği endişesiyle yasakladığı ‘Dimethoate’ etken maddeli bir tarım ilacı, hala internet üzerinden satışının yapıldığı haberini Millliyet önceki gün “Zehrinde şifa var dediler” başlığıyla gündeme getirmişti. Haberin hemen ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın yapmış olduğu incelemeler doğrultusunda internet üzerinden yasaklı ilacı sattığı tespit edilen 7 firmaya idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

İnternetten tespit

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi: “Hatay, Mersin, Konya, Adana, Yalova, Aydın ve Antalya illerinde kayıtlı bazı firmalarca Bakanlığımızca ülkemizde kullanımı sonlandırılmış olan Dimethoate aktif maddesini içeren poligor isimli alpgor isimli ürününün tanıtım ve satışı konusunda internet paylaşımlarının olduğu, Bazı paylaşımların söz konusu ürünlerin satışının yasak olmadığı dönemde yapılan yapılmış olan bildirimleri kapsadığı, internet üzerinden yapılan aramalarda genellikle çevre sağlığı ilaçlarının satışının yapıldığı, yer sağlayıcı olan internet sitelerinde, bitki koruma ürünleri (BKÜ) satışına yönelik kaydın bulunduğu tespit edilmiştir. Hatay, Mersin, Konya, Adana, Yalova, Aydın ve Antalya illerine belirlenmiş olan adresler için kolluk kuvvetleriyle birlikte gerekli kontrolllerin yapılarak ilgililer hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması, tespit edilen satış kayıtları ile ilgili satıcı adreslerinin bildirilmesi yönünde gerekli yazışma yapılmıştır.”

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