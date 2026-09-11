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Tarlada başlayan yangın büyüyerek samanlığa sıçradı

11.09.2026 - 21:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat ÖZELCİ/EFLANİ (Karabük),(DHA)

Tarlada başlayan yangın büyüyerek samanlığa sıçradı

Karabük'ün Eflani ilçesinde tarlada çıkan yangın, büyüyerek samanlığa sıçradı. Yangında, samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 17.30 sıralarında Çavuşlu köyünde çıktı. Merkez Mahallesi’nde tarlada biçerdöverle biçilen ürünlerden kalan samanlar alev aldı. Alevler, büyüyerek tarlanın yanındaki İbrahim Uyumaz’a ait samanlığa sıçradı.

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İhbar üzerine yangın yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

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