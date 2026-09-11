Tarlada başlayan yangın büyüyerek samanlığa sıçradı
11.09.2026 - 21:27Güncellenme Tarihi:
Karabük'ün Eflani ilçesinde tarlada çıkan yangın, büyüyerek samanlığa sıçradı. Yangında, samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.
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Yangın, saat 17.30 sıralarında Çavuşlu köyünde çıktı. Merkez Mahallesi’nde tarlada biçerdöverle biçilen ürünlerden kalan samanlar alev aldı. Alevler, büyüyerek tarlanın yanındaki İbrahim Uyumaz’a ait samanlığa sıçradı.
İhbar üzerine yangın yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.