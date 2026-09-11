Tarlada başlayan yangın büyüyerek samanlığa sıçradı

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Yangın, saat 17.30 sıralarında Çavuşlu köyünde çıktı. Merkez Mahallesi’nde tarlada biçerdöverle biçilen ürünlerden kalan samanlar alev aldı. Alevler, büyüyerek tarlanın yanındaki İbrahim Uyumaz’a ait samanlığa sıçradı.

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İhbar üzerine yangın yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.