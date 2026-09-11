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Traktör devrildi baba öldü, oğlu ağır yaralı

11.09.2026 - 21:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana), (DHA)

Traktör devrildi baba öldü, oğlu ağır yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör, devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Resul Süplün (42) öldü, yanındaki oğlu Mehmet Yiğit Süplün (14) ise ağır yaralandı.

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Kaza, aksam saatlerinde Ceyhan ilçesi Kurtkulağı Mahallesi Tecirli Mevkisinde meydana geldi. Tarladan eve dönüş sırasında Resul Süplün'ün kontrolünü yitirdiği 01 ANB 400 plakalı traktör, zeytin bahçesine devrildi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücünün öldüğünü belirleyen sağlık ekibi, kazada ağır yaralanan oğlu Mehmet Yiğit Süplün'ü ise ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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Hayati tehlikesi bulunan çocuk, ilk müdahalenin ardından il merkezinde daha kapsamlı bir hastaneye sevk edildi. Sürücünün cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. . Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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