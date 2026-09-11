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İş yerinde arızayı gidermek isterken akıma kapılıp öldü

11.09.2026 - 20:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)

İş yerinde arızayı gidermek isterken akıma kapılıp öldü

Siirt’te bir iş yerinde arızayı gidermek için çalışma yaparken akıma kapılan elektrik ustası Ömer Faruk Özçelik (28), hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde organize sanayi bölgesinde meydana geldi. İş yerinde elektrik arızasını onarmak için çalışma yapan Özçelik, akıma kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin yaptığı kontrolde, Özçelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Faruk Özçelik’in cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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