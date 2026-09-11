İş yerinde arızayı gidermek isterken akıma kapılıp öldü
11.09.2026 - 20:33Güncellenme Tarihi:
Siirt’te bir iş yerinde arızayı gidermek için çalışma yaparken akıma kapılan elektrik ustası Ömer Faruk Özçelik (28), hayatını kaybetti.
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Olay, akşam saatlerinde organize sanayi bölgesinde meydana geldi. İş yerinde elektrik arızasını onarmak için çalışma yapan Özçelik, akıma kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Özçelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Faruk Özçelik’in cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.