Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAdliyede duruşma bekleyen avukata saldıran 3 kişi tutuklandı
HaberlerGündem Haberleri Adliyede duruşma bekleyen avukata saldıran 3 kişi tutuklandı

Adliyede duruşma bekleyen avukata saldıran 3 kişi tutuklandı

11.09.2026 - 20:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)

Adliyede duruşma bekleyen avukata saldıran 3 kişi tutuklandı

İzmir’de duruşma bekleyen avukata saldıran 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İzmir Adliyesi’nde dün dava için 64’üncü Asliye Ceza Mahkemesi koridorunda bekleyen Avukat Ahmet Deha İmal, karşı taraftan şüphelilerin fiziki saldırısına uğradı. Olayın ardından İmal’ın şikayeti üzerine şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABER

Takla atan otomobildeki 1’i ağır, 6 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 1’i ağır, 6 kişi yaralandı

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, “10 Eylül 2026 tarihinde duruşma salonu önünde meydana gelen olayda, karşı tarafın saldırısı sonucu bir avukatın yaralanmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır.

İLGİLİ HABER

Türkiye üçüncüsü Kilis'te biber hasadı başladı: 118 bin ton üretim bekleniyor
Türkiye üçüncüsü Kilis'te biber hasadı başladı: 118 bin ton üretim bekleniyor

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten yaralama’, ‘Birden fazla kişiyle birlikte tehdit’ ve ‘Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Traktör devrildi baba öldü, oğlu ağır yaralı
#Gündem

Traktör devrildi baba öldü, oğlu ağır yaralı

Iğdır'da askeri araç devrildi kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
#Gündem

Iğdır'da askeri araç devrildi kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

İş yerinde arızayı gidermek isterken akıma kapılıp öldü
#Gündem

İş yerinde arızayı gidermek isterken akıma kapılıp öldü