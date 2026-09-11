Takla atan otomobildeki 1’i ağır, 6 kişi yaralandı
11.09.2026 - 20:18Güncellenme Tarihi:
Adana’nın Kozan ilçesinde takla atan otomobildeki 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.
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Kaza, Kozan ilçesi Ergenuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. E.Y.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı. Kazada sürücü E.Y. yanındaki İ.A., D.T., F.T., D.T. ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.A., Adana’daki bir hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.