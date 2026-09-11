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13 bin 45 üreticiye 180 milyon liralık buzağı desteği ödeniyor

11.09.2026 - 18:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

13 bin 45 üreticiye 180 milyon liralık buzağı desteği ödeniyor

Aydın’da 13 bin 45 üreticiye, 58 bin 2 buzağı için toplam 180 milyon 450 bin 760 TL buzağı destekleme ödemesi yapılacak.

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Aydın’da hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik 2025 Yılı II. Dönem Buzağı Desteklemesi kapsamında ödemeler bugün itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanacak.

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, destekleme kapsamında 13 bin 45 üreticiye ait 58 bin 2 buzağı için toplam 180 milyon 450 bin 760 TL ödeme yapılacak.

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Ödemeler, 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 18.00’den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacak. Ödemelerin T.C. kimlik numarası ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirileceği bildirildi.

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