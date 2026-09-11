13 bin 45 üreticiye 180 milyon liralık buzağı desteği ödeniyor

Haberin Devamı

Aydın’da hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik 2025 Yılı II. Dönem Buzağı Desteklemesi kapsamında ödemeler bugün itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanacak.

İLGİLİ HABER Merkez Bankası duyurdu: Yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle girdi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, destekleme kapsamında 13 bin 45 üreticiye ait 58 bin 2 buzağı için toplam 180 milyon 450 bin 760 TL ödeme yapılacak.

Ödemeler, 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 18.00’den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacak. Ödemelerin T.C. kimlik numarası ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirileceği bildirildi.