Merkez Bankası duyurdu: Yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle girdi

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1211 sayılı Kanun’un bankaya verdiği yetkiye dayanarak dolaşıma sokulan yeni tertip banknotlarda, yapılan yenilikler sınırlı tutuldu. Banknotların boyutlarında, ön ve arka yüz kompozisyonlarında ya da genel tasarım detaylarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yeni tertip paralarda dikkat çeken tek ve en önemli fark imza düzenlemesi oldu.

Yenilenen banknotlardaki imza dağılımı şu şekilde şekillendi:

Yeni Tertip 50 TL: Üzerinde TCMB Başkanı Dr.Fatih Karahan’ın imzası ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr.Gazi İshak Kara’nın imzası yer alıyor.

Yeni Tertip 5 Sİ: (5 TL):Başkan Dr.Fatih Karahan’ın imzasının yanı sıra Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Fatma Özkul’un imzasını taşıyor.

ESKİ 50 TL VE 5 TL'LER GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR MU?

Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ellerindeki mevcut banknotların durumu geliyor. Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyuruda, yeni tertip banknotların önceki tertip 50 TL ve 5 TL banknotlarla birlikte tedavülde kalacağı vurgulandı.

Eski seri banknotlar da aynı şekilde geçerliliğini korumaya devam edecek; bu nedenle piyasadaki mevcut paraların değiştirilmesi zorunluluğu bulunmuyor. Yeni ve eski tertip banknotlar piyasada eş zamanlı olarak kullanılmaya devam edecek.