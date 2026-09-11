Keserle ev bastı bıçaklanarak hastanelik oldu
11.09.2026 - 21:42Güncellenme Tarihi:
Kayseri’de Onur U., keserle evini basmaya gittiği H.A. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
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Olay, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak’ta meydana geldi. Onur U., iddiaya göre elinde keserle H.A.'nın evini basmaya gitti.
Çıkan kavgada H.A., evini keserle basmaya geldiği öne sürülen Onur U.'yu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olduğu öğrenilen Onur U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Onur U.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.