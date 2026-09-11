Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKeserle ev bastı bıçaklanarak hastanelik oldu
HaberlerGündem Haberleri Keserle ev bastı bıçaklanarak hastanelik oldu

Keserle ev bastı bıçaklanarak hastanelik oldu

11.09.2026 - 21:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)

Keserle ev bastı bıçaklanarak hastanelik oldu

Kayseri’de Onur U., keserle evini basmaya gittiği H.A. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak’ta meydana geldi. Onur U., iddiaya göre elinde keserle H.A.'nın evini basmaya gitti.

Çıkan kavgada H.A., evini keserle basmaya geldiği öne sürülen Onur U.'yu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Tarlada başlayan yangın büyüyerek samanlığa sıçradı
Tarlada başlayan yangın büyüyerek samanlığa sıçradı

Ağır yaralı olduğu öğrenilen Onur U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Onur U.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Traktör devrildi baba öldü, oğlu ağır yaralı
Traktör devrildi baba öldü, oğlu ağır yaralı

Şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Çöplükte define buldu borçlu çıktı! Müzenin verdiği parayı beğenmeyince...
#Gündem

Çöplükte define buldu borçlu çıktı! Müzenin verdiği parayı beğenmeyince...

Keserle ev bastı bıçaklanarak hastanelik oldu
#Gündem

Keserle ev bastı bıçaklanarak hastanelik oldu

Tarlada başlayan yangın büyüyerek samanlığa sıçradı
#Gündem

Tarlada başlayan yangın büyüyerek samanlığa sıçradı