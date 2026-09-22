Tarım işletmesine ait saman deposu alevlere teslim oldu
22.09.2026 - 22:18Güncellenme Tarihi:
Samsun'un Bafra ilçesinde bir tarım işletmesine ait saman deposu, çıkan yangında alevlere teslim oldu.
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Yangın, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde bulunan bir tarım işletmesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.
Yangının çıkış nedeni ve meydana gelen zararın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.