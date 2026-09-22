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Tarım işletmesine ait saman deposu alevlere teslim oldu

22.09.2026 - 22:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAMSUN (İHA)

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir tarım işletmesine ait saman deposu, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

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Yangın, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde bulunan bir tarım işletmesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.

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Yangının çıkış nedeni ve meydana gelen zararın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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