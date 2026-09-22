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Minibüs devrildi sürücü hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

22.09.2026 - 22:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇANAKKALE (İHA)

Minibüs devrildi sürücü hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Gökçeada Eşelek köyü Mezbahane mevkisinde meydana geldi. Veli Kaymak idaresindeki 17 ABA 359 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan ekiplerin çalışması sonucunda çıkarılan sürücü Veli Kaymak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan Zeki Biberci ve Kotan Kazancı adlı yolcular ise ambulanslarla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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