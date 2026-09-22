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Motosikletle çarpışan otomobil fıstık tarlasına uçtu 1 kişi hayatını kaybetti

22.09.2026 - 21:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GAZİANTEP (İHA)

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet ile çarpışan otomobilin fıstık tarlasına uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Nizip ilçesi Fıstıkkent yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen M.E.K. idaresindeki 34 CYU 399 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 27 BGL 463 plakalı motosiklete çarptıktan sonra yol kenarındaki fıstık tarlasına uçarak ters döndü.

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Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinde kazada otomobilde bulunan Umut Sezer'inhayatını kaybettiği, otomobilde bulunan diğer 4 kişi ile motosiklette bulunan 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi, Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kazada otomobilde bulunan 5 kişinin de 18 yaşından küçük olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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