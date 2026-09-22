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Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

22.09.2026 - 20:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURSA (İHA)

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Paşaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ö. (83) yönetimindeki 16 Y 6072 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu.

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Kazada sürücü Mehmet Ö. ile eşi Muammer Ö. (80) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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