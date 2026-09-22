Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu
22.09.2026 - 20:08Güncellenme Tarihi:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Paşaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ö. (83) yönetimindeki 16 Y 6072 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu.
Kazada sürücü Mehmet Ö. ile eşi Muammer Ö. (80) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.