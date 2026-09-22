Kastamonu'da atıl arazilere hayat veren ürün! Aronya üreticinin yeni geçim kaynağı oldu

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Aronya özütü ve sirkesinin ardından katma değerli ürünler ortaya koymayı amaçladıklarını belirten Oğuz, "En büyük amacım, ihracatta bir noktaya gelmek. Umarım hepimizin el birliğiyle bunu da başaracağız. Buna çok emek harcadım, sonuna kadar sürdüreceğim." dedi.