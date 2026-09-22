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GündemKastamonu'da atıl arazilere hayat veren ürün! Aronya üreticinin yeni geçim kaynağı oldu
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Kastamonu'da atıl arazilere hayat veren ürün! Aronya üreticinin yeni geçim kaynağı oldu

22.09.2026 - 19:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (AA)

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde atıl durumdaki tarım arazilerine dikilen aronyaların hasadı yapıldı.

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1Kastamonu'da atıl arazilere hayat veren ürün! Aronya üreticinin yeni geçim kaynağı oldu

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Harmangeriş ve Salman köylerindeki aronya bahçeleri ziyaret edildi. Aronya hakkında bilgi verilen etkinlikte hasat da yapıldı.

2Kastamonu'da atıl arazilere hayat veren ürün! Aronya üreticinin yeni geçim kaynağı oldu

İlçede 3 üretici tarafından 84 dekar alanda yaklaşık 30 bin fidanla gerçekleştirilen aronya üretiminde bu sezon 7 ton rekolte bekleniyor.

3Kastamonu'da atıl arazilere hayat veren ürün! Aronya üreticinin yeni geçim kaynağı oldu

Üretici Ercüment Oğuz, burada yaptığı konuşmada, yıllardır işlenmemiş, organik maddesi yüksek, bereketli toprakları aronyayla buluşturduklarını söyledi.

4Kastamonu'da atıl arazilere hayat veren ürün! Aronya üreticinin yeni geçim kaynağı oldu

Aronya özütü ve sirkesinin ardından katma değerli ürünler ortaya koymayı amaçladıklarını belirten Oğuz, "En büyük amacım, ihracatta bir noktaya gelmek. Umarım hepimizin el birliğiyle bunu da başaracağız. Buna çok emek harcadım, sonuna kadar sürdüreceğim." dedi.

5Kastamonu'da atıl arazilere hayat veren ürün! Aronya üreticinin yeni geçim kaynağı oldu

Üretici Şeref Öztürk de aronyayı Ercüment Oğuz'un sayesinde tanıdıklarını dile getirdi.

6Kastamonu'da atıl arazilere hayat veren ürün! Aronya üreticinin yeni geçim kaynağı oldu

Bahçelerine aronya diktiklerini anlatan Öztürk, "Gerek kurum amirlerimiz gerek kaymakamlarımız bizlere çok destek oldu, bahçelerimizi bu seviyeye getirebildik. Şu anda bunun hasadını başlatmak için toplanmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

7Kastamonu'da atıl arazilere hayat veren ürün! Aronya üreticinin yeni geçim kaynağı oldu

Hasat şöleninde katılımcılara, aronyadan yapılmış yiyecek ve içecekler ikram edildi.

8Kastamonu'da atıl arazilere hayat veren ürün! Aronya üreticinin yeni geçim kaynağı oldu

Etkinliğe AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ile üreticiler katıldı.

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