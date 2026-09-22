Meteoroloji uyarısından sonra Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
22.09.2026 - 20:04Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de sağanak yağış etkili oldu. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlerken, vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için şemsiyelerine sarıldı.
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Kent merkezinde zaman zaman etkisini artıran yağış, cadde ve sokaklarda günlük yaşamı etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmur altında yürürken, bazıları ise iş yerlerinin saçakları altında yağışın hafiflemesini bekledi. Yağışın kentte aralıklarla devam etmesi bekleniyor.