Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMeteoroloji uyarısından sonra Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji uyarısından sonra Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji uyarısından sonra Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

22.09.2026 - 20:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de sağanak yağış etkili oldu. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlerken, vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için şemsiyelerine sarıldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kent merkezinde zaman zaman etkisini artıran yağış, cadde ve sokaklarda günlük yaşamı etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmur altında yürürken, bazıları ise iş yerlerinin saçakları altında yağışın hafiflemesini bekledi. Yağışın kentte aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABER

Kastamonu'da atıl arazilere hayat veren ürün! Aronya üreticinin yeni geçim kaynağı oldu
Kastamonu'da atıl arazilere hayat veren ürün! Aronya üreticinin yeni geçim kaynağı oldu

İLGİLİ HABER

'Peynirlerin kralı' gravyer 13. yüzyıldan beri aynı tekniklerle üretiliyor!
'Peynirlerin kralı' gravyer 13. yüzyıldan beri aynı tekniklerle üretiliyor!

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 kişi yaralandı

Çiftçilere 'sarı cüce hastalığı' uyarısı! Uzman isim alınması gereken önlemleri açıkladı
#Gündem

Çiftçilere 'sarı cüce hastalığı' uyarısı! Uzman isim alınması gereken önlemleri açıkladı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu
#Gündem

Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu