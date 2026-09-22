'Peynirlerin kralı' gravyer 13. yüzyıldan beri aynı tekniklerle üretiliyor!

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Cumhuriyet'in kurulmasıyla Boğatepe köyünde peynirin ilk üretim serüveninin de başladığını anlatan Koçulu, "Cumhuriyet döneminin ilk peyniri Boğatepe köyünde yapılıyor. Ustalar 2-3 yıl burada çalıştıktan sonra bazıları kendi köyüne geri dönüyor. Bugün Türkiye'de sadece peynirin üretildiği köy olarak Boğatepe köyünde yıllık 400-500 ton arasında gravyer peyniri üretiliyor. Bunu da hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda kalitemize güvenerek satıyoruz. Köyde şu anda 5 mandırada peynir üretiliyor bu mandıralar arasında büyük bir dayanışma var, hangimiz daha iyi peynir üretiriz diye rekabet var." diye konuştu.