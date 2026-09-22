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Kışlık yiyecek telaşı başladı vatandaşlar yoğunluk oluşturdu! Kasa hesabı satışlarda fiyatlar uygun

22.09.2026 - 21:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlık erzak hazırlığına başlayan vatandaşlar, semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Pazarda en çok salçalık domates, kapya biber ve turşuluk ürünler ilgi görüyor.

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1Kışlık yiyecek telaşı başladı vatandaşlar yoğunluk oluşturdu! Kasa hesabı satışlarda fiyatlar uygun

Bolu'da sonbaharın gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yaklaşan kış mevsimi öncesi hazırlıklar başladı. Kış boyunca tüketecekleri gıdaları hazırlamak isteyen vatandaşlar, kentteki semt pazarlarına akın etti. Pazara gelen vatandaşlar tezgâhların önünde uzun kuyruklar oluştururken, özellikle salça ve kornişon turşu yapımında kullanılan ürünlere talep yoğunlaştı.

2Kışlık yiyecek telaşı başladı vatandaşlar yoğunluk oluşturdu! Kasa hesabı satışlarda fiyatlar uygun

"Dolaplık ve salçalık ürünlere ilgi büyük"

Pazarcı esnafı Hakkı Can Kavuncu, kışın mevsimi dışında bulunmayan ürünlerin donduruculara kaldırılmaya başlandığını belirterek, "Dolaplık ürün satışları başladı.

3Kışlık yiyecek telaşı başladı vatandaşlar yoğunluk oluşturdu! Kasa hesabı satışlarda fiyatlar uygun

Şu anda şeker fasulye, barbunya, normal fasulye, turşuluk malzemeler, bamya, kapya biber ve salçalık domates çeşitlerimiz tezgahta yerini aldı. Vatandaşlar kışlık ürünlerini hazırlayıp dondurucuya atıyor ya da salça yapıyor.

4Kışlık yiyecek telaşı başladı vatandaşlar yoğunluk oluşturdu! Kasa hesabı satışlarda fiyatlar uygun

Kışın çıkmayan ürünleri şimdiden depolayıp yemeklerinde kullanacaklar. İlgi bayağı yoğun. Şeker fasulye, barbunya, turşuluklar, kapya biber ve domatese talep oldukça yüksek" dedi.

5Kışlık yiyecek telaşı başladı vatandaşlar yoğunluk oluşturdu! Kasa hesabı satışlarda fiyatlar uygun

Kasa hesabı satışlarda fiyatlar uygun

Tezgâhlardaki güncel fiyatlar ve satış şartları hakkında bilgi veren Kavuncu, "Şeker fasulye 150 lira, barbunya 100 liradan satılıyor; akşam pazarlarında barbunya 80 liraya kadar düşüyor.

6Kışlık yiyecek telaşı başladı vatandaşlar yoğunluk oluşturdu! Kasa hesabı satışlarda fiyatlar uygun

Turşuluk ürünlerin kilogram fiyatı 50 ile 80 lira arasında değişiyor. Kasa hesabıyla satılan kapya biber 35-40 lira civarında alıcı buluyor.

7Kışlık yiyecek telaşı başladı vatandaşlar yoğunluk oluşturdu! Kasa hesabı satışlarda fiyatlar uygun

Salçalık domates kasa hesabında 25 liradan, normal kırmızı domates ise yine kasa hesabıyla 40 liradan veriliyor. Fiyatlar son derece uygun, ürünlerimiz günlük ve taze geliyor. Piyasada mal bollaştıkça pazara taze ürün girişi de artıyor" diye konuştu.

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