Sağanak etkili oldu şehürde sokaklar göle döndü
22.09.2026 - 22:07Güncellenme Tarihi:
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü.
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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü. Sağanak yağış, trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar, yağmuraı etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler aldı.