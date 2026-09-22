Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek
HaberlerGündem Haberleri Kadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek

Kadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek

22.09.2026 - 22:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Ahievren Mahallesi'nde tarımsal üretim yapan kadınlar, tarlada yetiştirdikleri ürünleri köy kooperatifinin düzenlediği yöresel pazarda tüketiciyle buluşturuyor. Domatesten bibere, kavun ve karpuzdan nohuta, yerli mercimekten mürdümüğe kadar çok sayıda ürün yetiştiren kadınlar, emekleriyle hem yerel üretime katkı sağlıyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1

Ahievren Mahallesi'nde tarımla uğraşan kadın üreticiler, yıl boyunca tarlalarında farklı ürünlerin ekimini gerçekleştiriyor. Hasat zamanı gelen ürünler ise sabahın erken saatlerinde toplanarak köy kooperatifinin yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteren yöresel pazarına götürülüyor.

2Kadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek

Üretici kadınlar; domates, biber, kavun, karpuz, kabak, bamya, soğan, sarımsak, mürdümük, yerli mercimek ve nohut gibi çok sayıda ürünü tüketiciyle buluşturuyor. Ayrıca hazırladıkları salça ve erişte gibi yöresel ürünleri de pazarda satışa sunuyor.

3Kadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek

Kadınlar imece usulü çalışıyor

Üretici kadınlardan Sabriye Ayvaz, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ve küçük yaşlardan itibaren tarımın içerisinde bulunduğunu söyledi. Yaklaşık 5-6 yıldır ürünlerini daha yoğun şekilde pazarlamaya başladıklarını belirten Ayvaz, tarladan pazara uzanan yoğun çalışma temposunu anlattı.

4Kadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek

Ayvaz, "Ahievren köyünde yaşıyorum. Tarımla uğraşıyoruz. Burada yetiştirdiğimiz ürünleri köy kooperatifimizin yaptığı yöresel pazarımızda pazarlıyoruz, satıyoruz. Biz çiftçi çocuğu olduğumuz için çok küçük yaşlarda zaten bu işlerin içindeydik. Yaklaşık 5-6 sene önce daha fazla üretip satmaya başladık" dedi.

5Kadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek

Sabahın erken saatlerinde tarlaya giderek hasat yaptıklarını anlatan Ayvaz, ürünleri pazara götürdükten sonra evde de üretime devam ettiklerini ifade etti. Ayvaz, "Sabah kalkıyoruz, tarlaya hasada geliyoruz. Pazara gidiyoruz, pazarda onları yerleştiriyoruz. Sonra eve gelip domateslerimizi doğruyoruz, salçaya hazırlık yapıyoruz. Yöresel pazarımız 5 seneden beri aktif halde. Burada ürettiklerimizi orada satıyoruz" diye konuştu.

6Kadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek

"Kadın eli değdiği zaman her şey güzel"

Üretimin yalnızca taze sebze ve meyvelerle sınırlı olmadığını belirten Ayvaz, yerli mercimek, nohut ve mürdümük gibi ürünlerin yanı sıra hazırladıkları yöresel ürünleri de pazarda satışa sunduklarını söyledi.

7Kadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek

Ürünlerin bazen çocuklarıyla birlikte araca yüklendiğini aktaran Ayvaz, kadınların pazarda da imece usulüyle çalıştığını ifade ederek, "Tarladan topladığımız ürünlerimizi çocuklarımızla, bazen tek başımıza aracımıza yükleyip pazara götürüyoruz. Orada arkadaşlarla imece usulü dükkanlarımıza, tezgahlarımıza yerleştiriyoruz. Satışımıza hazır hale getiriyoruz" dedi.

8Kadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek

Gençlere de tarımla uğraşmaları çağrısında bulunan Ayvaz, "İmkanları varsa gelip tarımla uğraşsınlar. Ekinsinler, biçsinler. Kadın eli değdiği zaman her şey güzel" ifadelerini kullandı.

9Kadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek

Kadınlarımızın yanındayız

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede ise üreten, emek veren ve yerel üretimi yaşatan kadın üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

10Kadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek

Ahievren Mahallesi'ndeki üretici kadınlar, tarlada başlayan emeklerini yöresel pazarda tüketiciyle buluşturarak bölgedeki tarımsal üretimin ve yerel ürünlerin yaşatılmasına katkı sunuyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi