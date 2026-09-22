Kadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek

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Ayvaz, "Ahievren köyünde yaşıyorum. Tarımla uğraşıyoruz. Burada yetiştirdiğimiz ürünleri köy kooperatifimizin yaptığı yöresel pazarımızda pazarlıyoruz, satıyoruz. Biz çiftçi çocuğu olduğumuz için çok küçük yaşlarda zaten bu işlerin içindeydik. Yaklaşık 5-6 sene önce daha fazla üretip satmaya başladık" dedi.