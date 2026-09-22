Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 2,5 milyar liralık dev yatırım
HaberlerGündem Haberleri Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 2,5 milyar liralık dev yatırım

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 2,5 milyar liralık dev yatırım

22.09.2026 - 22:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 2,5 milyar liralık dev yatırım

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine yönelik önemli bir yatırım hayata geçiriliyor. Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla inşa edilen entegre gıda ve yağ fabrikasının yapım çalışmaları devam ediyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Hayrabolu OSB Müdürü Ethem Çetin, ilçenin üretim ve istihdam kapasitesini artıracak yatırımların bölge ekonomisi açısından önem taşıdığını belirtti.

Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım bedeline sahip tesisin, Hayrabolu'nun tarımsal üretim gücünün sanayiyle buluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade eden Çetin, yatırımın tarıma dayalı sanayinin gelişmesine ve bölgedeki sanayi altyapısının güçlenmesine katkı sunacağını söyledi.

İLGİLİ HABER

Kadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek
Kadın eli değdi, tarlalar bereketlendi! Yerel üretime katkı aile bütçelerine destek

Çetin, Hayrabolu OSB'nin yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiğini belirterek, "Hayrabolu'nun üretim potansiyelini artıracak, tarımsal ürünlerin işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine imkan sağlayacak yatırımları önemsiyoruz. OSB olarak yatırımcılarımıza ev sahipliği yapmaya ve ilçemizin sanayi altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER

Tarım işletmesine ait saman deposu alevlere teslim oldu
Tarım işletmesine ait saman deposu alevlere teslim oldu

84 bin 618 metrekarelik alanda yükseliyor

Çetin, "İnşaat çalışmaları devam eden entegre tesis, yaklaşık 84 bin 618 metrekarelik alan üzerine kuruluyor. Projede 35 bin 571 metrekare kapalı alan, 49 bin 46 metrekare ise açık alan bulunuyor. Tesiste günlük yaklaşık 979,98 ton yağlı tohum işlenmesi, 342,99 ton bitkisel ham yağ ve 636,99 ton küspe üretilmesi planlanıyor.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Sağanak etkili oldu şehürde sokaklar göle döndü
Sağanak etkili oldu şehürde sokaklar göle döndü

Bunun yanı sıra tesiste günlük yaklaşık 999,12 ton ham yağ rafinasyonu, 939,17 ton rafine bitkisel yağ ve 151,2 ton margarin üretim kapasitesi bulunacak. Tesisin tamamlanmasıyla yağlı tohumların işlenmesinden ham yağ üretimine, rafinasyondan margarin üretimine, ambalajlama ve doluma kadar uzanan entegre bir üretim zincirinin oluşturulması planlanıyor" dedi.

İLGİLİ HABER

Kışlık yiyecek telaşı başladı vatandaşlar yoğunluk oluşturdu! Kasa hesabı satışlarda fiyatlar uygun
Kışlık yiyecek telaşı başladı vatandaşlar yoğunluk oluşturdu! Kasa hesabı satışlarda fiyatlar uygun

Yatırımın ilçenin üretim kapasitesini artırmasının yanı sıra tarıma dayalı sanayinin gelişmesine de katkı sağlayacağını belirten Çetin, Hayrabolu OSB'nin yeni yatırımlarla büyümeyi sürdüreceğini kaydetti.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

TIR, kamyonet, çekici ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
#Gündem

TIR, kamyonet, çekici ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Hızar motoruyla çalıştığı sırada yaralanan genç hayatını kaybetti
#Gündem

Hızar motoruyla çalıştığı sırada yaralanan genç hayatını kaybetti

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 2,5 milyar liralık dev yatırım
#Gündem

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 2,5 milyar liralık dev yatırım