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TIR, kamyonet, çekici ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

22.09.2026 - 23:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde, TIR, kamyonet, çekici ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG ) Otoyolu Nurdağı kavşağında meydana geldi. Mehmet Y.'nin kontrolünü kaybettiği 33 PE 763 plakalı kamyonet, Halil Y. idaresindeki TIR’a, ardından Dilan K.’nin kullandığı 33 FK 944 plakalı otomobile, Hüseyin D. kontrolündeki 80 KH 050 plakalı çekiciye ve Hüseyin T.’nin yönetimindemi 27 F 9087 plakalı otomobile çarptı.

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İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda geniş çaplı önlem alırken, sağlık ekipler ise kazada yaralanan 4 kişiyi ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

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