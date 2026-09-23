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İş arkadaşları arasında bıçaklı kavga kanlı sona erdi

23.09.2026 - 00:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Hasan TUZLA/MİLAS (Muğla),(DHA)

İş arkadaşları arasında bıçaklı kavga kanlı sona erdi

Muğla’nın Milas ilçesinde, aynı evde oturan iş arkadaşları arasında çıkan bıçaklı kavgada Cebrail Dündar hayatını kaybetti, Y.D. (22) ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliler Ç.K. (24) ve Y.K.'nin (22) yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Aynı evde oturan doğal gaz firmasında çalışan taşeron işçiler Cebrail Dündar, Y.D., Ç.K. ile Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi Dündar ve Y.D., bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler Ç.K. ve Y.K. ise olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Cebrail Dündar, kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sol kolundan yaralanan Y.D.'nin ise Milas Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Şüpheliler Ç.K. ve Y.K.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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YARALI SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde aynı evde oturan iş arkadaşları arasında çıkan ve Cebrail Dündar’ın (22) hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada Y.D. ile beraber K.D.'nin de yaralandığı ortaya çıktı. Sol kolunun iç kısmında 4 santimetrelik kesi oluşan Y.D.'nin, Milas Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

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2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliler Y.K. ve Ç.K.’nin, Milas’tan bir araçla Denizli istikametine seyir halinde oldukları tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda her iki şüpheli, saat 22.30 sıralarında Gazeller Jandarma Karakol Komutanlığı ve Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Muğla-Denizli kara yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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DUŞ SIRASI TARTIŞMASINDAN ÇIKTIĞI İDDİASI

Öte yandan, işçiler için lojman olarak kiralanan evde çalışanların, duş sırası nedeniyle tartışmaya başladığı ve bıçaklı kavganın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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