Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı sağanak yağış Sinop'ta etkili oldu

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Meteoroloji tarafından sarı kodla yapılan uyarının ardından Ayancık’ın bazı bölgelerinde yağmur etkisini gösterdi. Şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Biriken suların bazı binaların bahçe girişlerine kadar ulaştığı görüldü. Panayır alanındaki esnaf da yağıştan etkilendi.

Yağış sırasında bir vatandaşın tıkanan yağmur suyu giderini kendi imkanlarıyla açmaya çalıştığı görüldü. Su giderinin kapağını elleriyle açan vatandaşın müdahalesiyle biriken suyun giderden tahliye edilmesi sağlandı.

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Öte yandan ilçenin bazı noktalarında yağışın etkisiyle yol kenarlarında ve istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Bir bölgede taş ve kaya parçalarının yola düştüğü görüldü.

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Yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar ulaşımda güçlük yaşadı.