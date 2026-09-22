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Sağanak etkili oldu şehirde sokaklar göle döndü

22.09.2026 - 22:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü.

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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü. Sağanak yağış, trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar, yağmuraı etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler aldı.

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