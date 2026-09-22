Sağanak etkili oldu şehirde sokaklar göle döndü

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü. Sağanak yağış, trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar, yağmuraı etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler aldı.

İLGİLİ HABER Minibüs devrildi sürücü hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı