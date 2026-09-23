Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOtomobil koyun sürüsüne daldı sürücü yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu
HaberlerGündem Haberleri Otomobil koyun sürüsüne daldı sürücü yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu

Otomobil koyun sürüsüne daldı sürücü yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu

23.09.2026 - 01:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GAZİANTEP (İHA)

ABONE OL

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobil, yoldan geçen koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, çok sayıda koyun da telef oldu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, Araban ilçesi kırsal Köklüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 RP 218 plakalı otomobil, akşam karanlığında yoldan geçen koyun sürüsünün arasına daldı.

İLGİLİ HABER

İki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
İki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kazada otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. Otomobilin çarptığı onlarca koyun ise telef oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise bölgede yeni bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı.

İLGİLİ HABER

İş arkadaşları arasında bıçaklı kavga kanlı sona erdi
İş arkadaşları arasında bıçaklı kavga kanlı sona erdi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
#Gündem

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Otomobil koyun sürüsüne daldı sürücü yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu
#Gündem

Otomobil koyun sürüsüne daldı sürücü yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu

İki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
#Gündem

İki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı