Otomobil koyun sürüsüne daldı sürücü yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu

Haberin Devamı

Kaza, Araban ilçesi kırsal Köklüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 RP 218 plakalı otomobil, akşam karanlığında yoldan geçen koyun sürüsünün arasına daldı.

İLGİLİ HABER İki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kazada otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. Otomobilin çarptığı onlarca koyun ise telef oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise bölgede yeni bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı.

İLGİLİ HABER İş arkadaşları arasında bıçaklı kavga kanlı sona erdi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.