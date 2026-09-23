İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, Orhaneli-Bursa yolu Erenler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Atış (22) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Selçuk A. yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Atış’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ağır yaralanan Selçuk Akın ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.