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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

23.09.2026 - 01:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURSA (İHA)

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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, Orhaneli-Bursa yolu Erenler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Atış (22) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Selçuk A. yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Atış’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ağır yaralanan Selçuk Akın ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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