İki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
23.09.2026 - 00:58Güncellenme Tarihi:
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Kaza, Atatürk Mahallesi Otogar civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 BEK 474 plakalı araç, 27 BLA 22 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 27 BEK 474 plakalı araçta bulunan F.G. adlı yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.