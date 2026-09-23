İki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Kaza, Atatürk Mahallesi Otogar civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 BEK 474 plakalı araç, 27 BLA 22 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 27 BEK 474 plakalı araçta bulunan F.G. adlı yolcu yaralandı.

İLGİLİ HABER İş arkadaşları arasında bıçaklı kavga kanlı sona erdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.