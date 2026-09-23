Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına alarmı

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Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de rüzgarın 23 Eylül Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, fırtına nedeniyle başta deniz ulaşımı olmak üzere ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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Meteorolojik uyarının 23 Eylül saat 00.05 ile 14.00 arasında geçerli olduğu bildirildi.