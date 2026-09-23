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Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına alarmı

23.09.2026 - 00:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DÜZCE(İHA)

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de fırtına alarmı

Batı Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede kuzey ve kuzeybatı yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 75 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de rüzgarın 23 Eylül Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, fırtına nedeniyle başta deniz ulaşımı olmak üzere ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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Meteorolojik uyarının 23 Eylül saat 00.05 ile 14.00 arasında geçerli olduğu bildirildi.

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