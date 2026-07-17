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Tarihi geçmiş ürünlere yeni tarihli barkod basıldı

17.07.2026 - 22:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAHRAMANMARAŞ (İHA)

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tek kullanımlık tıbbi malzemelerin ikinci kez kullanıldığı yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş Sağlık Derneği Başkanı Hanifi Çöplü, tek kullanımlık kateterlerin son kullanma tarihlerinin değiştirilerek üzerlerine yeni tarihli barkod basıldığı ve hastalarda kullanıldıklarını iddia etti.

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Kahramanmaraş Sağlık Derneği Başkanı Çöplü, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tek kullanımlık olması gereken bazı tıbbi malzemelerin işlem sonrasında imha edilmek yerine başka hastalarda tekrar kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"Bu malzemeden dolayı enfeksiyon oluyorlar"

Çöplü, söz konusu uygulamanın enfeksiyon riskini artırabileceğini savunarak, enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden bazı hastalarla ilgili süreçlerin de bu yönüyle araştırılması gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin CİMER'e ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğunu ifade eden Çöplü, "Bu olay aslında yaklaşık 6 yıldır Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nin sterilizasyon biriminde yapılan işlemlerle ilgili.

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Burada kana karışan işlemlerde kullanılan tek kullanımlık stent, kateter ve safen malzemeleri var. İddialar üç başlık altında toplanıyor. Birincisi, tarihi geçmiş stentlerin tarihleri yenilenerek hastalara takılmış gibi gösterilmesi. Bu konuyla ilgili ayrı bir dosyada mahkeme süreci de başladı. İkincisi ise bypass ameliyatlarında damar çıkarma işleminde kullanılan safen malzemeleri.

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Normalde yaklaşık 650 avro değerindeki bu tek kullanımlık malzemenin yeniden sterilize edilerek farklı hastalarda kullanıldığı ve hastalardan yaklaşık bin 250 avro ücret alındığı iddia ediliyor. Burada en önemli soru, bu paranın kimlere gittiği. Firma mı aldı hastane mi aldı yoksa başka birileri mi kazanç sağladı? Bunun soruşturması başladı. Çünkü vefat eden ve yüzlerce mağdur hasta da var. ‘Enfeksiyon oldu' deniliyor ama bu malzemeden dolayı enfeksiyon oluyorlar" diye konuştu.

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"Haksız kazanç iddialarının araştırılması gerekiyor"

En dikkat çeken konunun ise kateterler olduğunu ifade eden Çöplü, "İddiaya göre tarihi geçmiş kateterlerin paketleri açılıyor, son kullanma tarihleri değiştiriliyor ve üzerlerine yeni barkod basılarak yeniden hastalarda kullanılıyor. Burası bir üretim merkezi değil. Bir hastanede tek kullanımlık tıbbi malzemeye yeniden barkod basılıp hastaya takılması kabul edilemez.

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Eğer bir hasta bu kateter nedeniyle enfeksiyon kapıp hayatını kaybettiyse bunun mutlaka araştırılması gerekir. Yaklaşık 7 ay önce böbrek nakli yapılan 2 hastanın enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdiğini biliyoruz. 2'si aynı gün kadavradan çıkan böbrekle nakil oldu ve 2'şer gün arayla vefat ettiler. Bu ölümlerle kullanılan malzemeler arasında bir bağlantı olup olmadığının da araştırılması gerekiyor.

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Konuyla ilgili CİMER'e başvuruda bulunduk ve elimizdeki bilgi ve belgeleri yetkili makamlara ilettik. Sterilizasyon biriminde çalışan bazı personelin de bu uygulamalara itiraz ettiğine ilişkin yazışmalar elimizde mevcut. Devlet bu malzemelerin yenisini karşılayabilecek güce sahipken, tek kullanımlık ürünlerin yeniden kullanılması ve bundan haksız kazanç elde edildiği iddialarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor" dedi.

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