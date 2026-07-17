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5 ayrı noktada tarım arazisi yangını çıktı

17.07.2026 - 21:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,(DHA)

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Aydın'ın Söke ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan tarım arazisi yangınlarından 4'ü söndürüldü. Zeytinlikte yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Söke ilçesine bağlı Nalbantlar, Çalıköy ve Karacahayıt mahalleleri yakınlarındaki 5 ayrı tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle çıkan 5 yangından 4'ü kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde devam eden yangına 4 uçak, 6 helikopter ile havadan 15 arazöz, 5 su tankeri ve dozer ile karadan müdahale sürüyor.

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7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın’ın Söke ilçesi Çalıköy Mahallesi'nde ziraat arazisinde saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 150 hektar alan zarar gördü.

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