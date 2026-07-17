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Anadolu Otoyolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

17.07.2026 - 22:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Musa KESKİN/ DÜZCE, (DHA)

Anadolu Otoyolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Dğzce’de Anadolu Otoyolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ö.Ö. idaresindeki 54 PH 528 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ö.Ö., araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan sürücü ile yolcu olarak bulunan E.T. ile H.T., yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen yaralılardan sürücü Ö.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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