Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan beton mikserinin devrildi

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Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi Bahtiyar Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgileye göre, H.G. idaresindeki 20 L 4197 plakalı beton mikseri, yokuş aşağı seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Araçta yolcu olarak bulunan V.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı V.C.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.