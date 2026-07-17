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Sarı serum faciasında mahkemeden karar çıktı! Umre hazırlığı yaparken hayatını kaybetti

17.07.2026 - 22:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AFYONKARAHİSAR (İHA)

Afyonkarahisar'da özel bir poliklinikte sarı serum verilmesinin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın davasında sanık doktor beraat etti.

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Olay, 2025 yılının Ocak ayında meydana geldi. Umre hazırlığı yaparken rahatsızlanan Mehmet Gündoğan'a (38), boğaz enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğu özel klinikte 'sarı serum' verildi.

2Sarı serum faciasında mahkemeden karar çıktı! Umre hazırlığı yaparken hayatını kaybetti

Fenalaşan Gündoğan, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Gündoğan'ın ailesinin şikayeti üzerine 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

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3Sarı serum faciasında mahkemeden karar çıktı! Umre hazırlığı yaparken hayatını kaybetti

Görülen davanın son duruşmasında karar çıktı.

4Sarı serum faciasında mahkemeden karar çıktı! Umre hazırlığı yaparken hayatını kaybetti

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanık Dr. S.E.'nin üzerine atılı suçtan Adli Tıp Kurulu (ATK) raporu doğrultusunda beraatı yönünde mütalaa verdi.

5Sarı serum faciasında mahkemeden karar çıktı! Umre hazırlığı yaparken hayatını kaybetti

Mahkeme mevcut deliller ve ifadelere göre yargılamayı tamamlayarak, sanık Dr. S.E.'nin beraatına karar verdi.

6Sarı serum faciasında mahkemeden karar çıktı! Umre hazırlığı yaparken hayatını kaybetti

 

 

 

7Sarı serum faciasında mahkemeden karar çıktı! Umre hazırlığı yaparken hayatını kaybetti

 

 

 