Sarı serum faciasında mahkemeden karar çıktı! Umre hazırlığı yaparken hayatını kaybetti
17.07.2026 - 22:54Güncellenme Tarihi:
Afyonkarahisar'da özel bir poliklinikte sarı serum verilmesinin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın davasında sanık doktor beraat etti.
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Olay, 2025 yılının Ocak ayında meydana geldi. Umre hazırlığı yaparken rahatsızlanan Mehmet Gündoğan'a (38), boğaz enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğu özel klinikte 'sarı serum' verildi.
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Fenalaşan Gündoğan, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Gündoğan'ın ailesinin şikayeti üzerine 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
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Görülen davanın son duruşmasında karar çıktı.
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Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanık Dr. S.E.'nin üzerine atılı suçtan Adli Tıp Kurulu (ATK) raporu doğrultusunda beraatı yönünde mütalaa verdi.
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Mahkeme mevcut deliller ve ifadelere göre yargılamayı tamamlayarak, sanık Dr. S.E.'nin beraatına karar verdi.
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