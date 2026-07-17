GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBandırma’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı
HaberlerGündem Haberleri Bandırma’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

Bandırma’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

17.07.2026 - 20:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Zeki KARADENİZ/ BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)

Bandırma’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

Yangın, saat 17.00 sıralarında kırsal Hıdır Mahallesi’ndeki özel bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Rize'de mücadele başladı! Tarım alanlarını istila eden Amerikan Beyaz Kelebeği'ne karşı çalışma başladı
Rize'de mücadele başladı! Tarım alanlarını istila eden Amerikan Beyaz Kelebeği'ne karşı çalışma başladı

Plastik geri dönüşüm malzemelerinin yanmasıyla alevler kısa sürede büyürken, yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgedeki enerji akışı da kesildi.

İLGİLİ HABER

Artabel Gölleri Tabiat Parkı saklı hüzün: Bir tabur askerin 3 bin 149 metredeki göl altındaki şehadet hikayesi
Artabel Gölleri Tabiat Parkı saklı hüzün: Bir tabur askerin 3 bin 149 metredeki göl altındaki şehadet hikayesi

4 itfaiye aracı, 1 su ikmal tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Güncel Haberler

Uzmanından büyük İstanbul Depremi uyarısı: En kötü senaryoya göre hazırlıkların yapılması gerekiyor
#Gündem

Uzmanından büyük İstanbul Depremi uyarısı: En kötü senaryoya göre hazırlıkların yapılması gerekiyor

Ereğli'de otomobil ekmek fırını önündeki odun yığınına çarptı
#Gündem

Ereğli'de otomobil ekmek fırını önündeki odun yığınına çarptı

Bandırma’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı
#Gündem

Bandırma’da geri dönüşüm deposunda yangın çıktı