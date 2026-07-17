Rize'de mücadele başladı! Tarım alanlarını istila eden Amerikan Beyaz Kelebeği'ne karşı çalışma başladı

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Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü yetkilileri, başta çay ve fındık olmak üzere bölgenin stratejik tarım ürünlerini korumak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle koordineli çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.