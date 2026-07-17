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Rize'de mücadele başladı! Tarım alanlarını istila eden Amerikan Beyaz Kelebeği'ne karşı çalışma başladı

17.07.2026 - 19:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: RİZE (İHA)

Rize'de son dönemde tarım alanlarında yayılımı artan Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısına karşı mücadele çalışmaları başladı.

1Rize'de mücadele başladı! Tarım alanlarını istila eden Amerikan Beyaz Kelebeği'ne karşı çalışma başladı

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Entomoloji Uzmanları Dr. Mansur Uluca ve Dr. Şeyma Yiğit Baş, zararlının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde saha incelemelerinde bulundu.

2Rize'de mücadele başladı! Tarım alanlarını istila eden Amerikan Beyaz Kelebeği'ne karşı çalışma başladı

Saha çalışmalarının ardından Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde Ardeşen'de değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya il ve ilçe tarım müdürlükleri, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, ÇAYKUR, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Odası temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

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3Rize'de mücadele başladı! Tarım alanlarını istila eden Amerikan Beyaz Kelebeği'ne karşı çalışma başladı

Yapılan teknik bilgilendirmede, Amerikan Beyaz Kelebeği'nin biyolojisi, bölgedeki mevcut durumu, survey sonuçları ve uygulanacak mücadele yöntemleri ele alındı.

4Rize'de mücadele başladı! Tarım alanlarını istila eden Amerikan Beyaz Kelebeği'ne karşı çalışma başladı

Toplantıda alınan kararlar kapsamında, ağ oluşturan larva kolonilerinin toplanarak imha edilmesi, pupa dönemi öncesinde ağaç gövdelerine oluklu mukavva bant sarılarak pupaların toplanması ve ağustos ayı sonuna kadar yeni larva kümelerinin görülmesi halinde mekanik mücadelenin tekrarlanması kararlaştırıldı.

5Rize'de mücadele başladı! Tarım alanlarını istila eden Amerikan Beyaz Kelebeği'ne karşı çalışma başladı

Ormanlık alanlarda ise biyolojik çeşitliliğin ve doğal düşmanların korunmasını esas alan doğal denge yaklaşımının uygulanacağı belirtildi.

6Rize'de mücadele başladı! Tarım alanlarını istila eden Amerikan Beyaz Kelebeği'ne karşı çalışma başladı

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü yetkilileri, başta çay ve fındık olmak üzere bölgenin stratejik tarım ürünlerini korumak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle koordineli çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.