Artabel Gölleri Tabiat Parkı saklı hüzün: Bir tabur askerin 3 bin 149 metredeki göl altındaki şehadet hikayesi

12

Zengin florası, endemik bitki türleri, şelaleleri, dereleri, tarihi topçu yolları, Osmanlı-Rus Harbi'nden kalan siperleri, yüksek zirveleri ve irili ufaklı 20'den fazla buzul gölüyle "Ölmeden önce görülmesi gereken yer" olarak bilinen Artabel Gölleri Tabiat Parkı, yalnızca bir tabiat parkı değil, ışıkla suyun buluştuğu, doğanın kendini yeniden yazdığı eşsiz bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor ve hem doğa hem de tarih turizmi açısından Gümüşhane'nin en önemli destinasyonlarından birisi olarak biliniyor.