Tapuda yeni dönem! Kimlik kartı eski olanlar dikkat, tüm Türkiye'de resmen başladı

ÖZGE SEREN DOĞU /ozge.dogu@gazetevatan.com

Tapu müdürlüklerinde yeni bir dönem başlıyor. Pilot uygulamaları yapılan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) tüm Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Yeni sistemle birlikte artık yeni kimliklerde bulunan parmak izi, biyometrik vesikalık fotoğraf gibi birçok bilgi karşılaştırılabiliyor.

Tapu müdürlüklerine işlem için gelen vatandaşlar yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki sisteme takacak. Sonrasında parmak izleri ile sistemdeki veriler karşılaştırılacak. Böylece işlem yapmak isteyen kişinin doğru kişi olup olmadığı da teyit edilmiş olacak. Bu sistem aynı zamanda sahteciliğin de önüne geçecek.

Peki Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ile neler değişecek, vatandaşa yansıması nasıl olacak? İşlemler eski kimlikle mi yeni kimlikle mi yapılacak?

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde kullanımına başlanan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ile ilgili açıklama yaparak önemli uyarılarda da bulundu.

TAPU DEVRİNDE GÜVENİLİR ALTYAPIYLA İŞLEM

Yeni sistemle ilgili bilgi veren İsmail Özcan, “Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS), yeni nesil kimlik kartının yetkili kurum Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verildiği, kişinin ibraz edilen kartın sahibi olduğu, kişinin kimlik doğrulama sırasında hizmet verilen yerde bulunduğu ve kimlik doğrulama işleminin nerede, ne zaman, kim tarafından ve niçin gerçekleştirildiği gibi verileri tutan ve bu çerçevede kişileri doğrulayan bir sistemdir.

Özellikle parmak izi gibi kişisel bir veriyle yapılan bir doğrulama olduğu için vatandaşlar açısından güvenli bir ortam arz etmektedir. EKDS ile artık vatandaşların özellikle tapu devri gibi değerli bir alışveriş işleminde, sürecin, son derece güvenilir bir altyapıyla ilerlemesi söz konusu olacak.” dedi.

BU DURUMDA TAPU DEVİR İŞLEMİ DEVAM ETMEYECEK

Kimliklerin doğrulanmasının devir işlemi için zorunlu olduğunu belirten Özcan, “Vatandaşlarımız bir tapu devir işleminin tarafları olduğu durumda, gerekli başvurular yapılıp, tapu devri hazır hale gelince, ilgili tapu dairelerine bizzat imzaya gittiklerinde, EKDS ile kimliklerini doğrulattıktan sonra devir için imza verebilecekler, kimlik doğrulaması yapılamazsa tapu devir işlemi devam etmeyecek. Bu sistem, kişilerin, devre konu tapunun gerçek eski ve yeni sahibi olup olmadığını ortaya çıkaracak.” ifadesini kullandı.

SİSTEMDEKİ VERİLERLE KARŞILAŞTIRILIYOR

Kimlik bilgilerinin doğruluğunun nasıl teyit edileceğine ilişkin bilgi veren İsmail Özcan, “EKDS, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ortak çalıştığı bir altyapıya sahip. Dolayısıyla kimlik kartı alırken, sisteme yüklenen kişisel veriler, tapuda bir işlem sırasında ilgili sisteme ait cihazlara verilen verilerle karşılaştırılıyor.

Teknolojik gelişmelerin ve altyapıların yoğun kullanıldığı bu sistemde, tapu dairesindeki cihazlara takılan yeni nesil çipli kimlik kartlarından okunan veriler ve verilen parmak izi, merkezi sistemdeki verilerle karşılaştırılıyor ve kimlik kartını ibraz eden, parmak izi veren kişinin o isimdeki gerçek kişi olup olmadığı merkezi veri deposundan kontrol ediliyor” diyerek, doğrulama yapılabiliyorsa tapu devir işleminin devam ettirildiğini ifade etti.

ESKİ KİMLİKLE İŞLEM YAPILIYOR MU?

Doğrulama için mutlaka yeni nesil çipli kimlik kartına sahip olunması gerektiğini, bu tür kimlik kartlarının EKDS cihazlarına takılıp kullanıldığına dikkat çeken GAPAS Başkanı Özcan, “O nedenle, tapuda işi olan vatandaşlarımızın, kendi işlem güvenlikleri açısından, bir an önce yeni nesil çipli kimlik kartlarını edinmeleri gerekir. Eski kimlik kartları da halen kullanıma devam ediliyor ama artık her şeyin elektronik ortama taşındığı, işlemlere hız verildiği noktada, eski kimlik kartlarından bir an önce kurtulmak gerekir.” dedi.

TAPU DAİRESİNE GİDECEK VATANDAŞLAR DİKKAT!

Tapu işlemlerinde EKDS’nin geçerlilik kazanması çerçevesinde, tapu dairesinde işi olan vatandaşların mutlaka yanlarında yeni nesil çipli kimlik kartlarını bulundurmaları gerektiğini vurgulayan Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) başkanı İsmail Özcan, “Yeni nesil çipli kimlik kartlarının da kırık, çipinin zarar görmemiş olması, kimlik kartı yüzeylerinin temiz olması gerekir. Diğer yandan EKDS parmak izi ile doğrulama yaptığı için parmak izi verilebilmesini engelleyici bir durum, (alçı, protez vb.) parmaklarda bulunmaması gerekir.

Gayrimenkuller değerli ürünlerdir; işlem güvenliği sağlanması için gayrimenkul sahibi vatandaşların bir an önce yeni nesil çipli kimlik kartlarını almış olmaları nüfus müdürlüklerine giderek parmak izlerini vermiş olmaları gerekir ki tapuda kontrol sırasında kullanılabilecek bir temel veri merkezi sistemde veri oluşsun ve sahteciliklerin önüne geçilebilsin.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

SMS İLE UYARI MESAJLARI GÖNDERİLİYOR

Öte yandan tapuda işlem yapacak kişilere SMS ile uyarı mesajları gönderiliyor. Bu mesajlarda yeni uygulamaya geçildiği, yeni kimlik kartlarının çip kısmında eksiklik, çatlaklık ve bir deforme olmaması gerektiği belirtiliyor. Böyle bir sorun yaşanıyorsa da nüfus müdürlüklerinden randevu alınması, geçici kimlik belgesi ile imzaya gelinmesi isteniyor.