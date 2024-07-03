Mehmetçik’e bayrağa dokunana ‘vur’ emri verildi

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin Mehmetçik'e 'vur' emri verildiğini anlattığı yazısı şu şekilde:

"Kayseri’deki olayları bahane edenler Suriye’de harekete geçti. Türk TIR’larına saldırdılar. En acı olanı ise namuslarının, can güvenliklerinin garantisi olan Türk bayrağını indirdiler.

BAYRAĞIN HESABI SORULUYOR

İki gündür ‘Bayrağımızı indirenlere ne oldu? Misliyle hesabı soruldu mu? Bayrağımıza uzanan eller kırıldı mı?’ diye soruyorum. Milletimiz müsterih olsun. Bayrağımıza el uzatanlar tespit edildi. Bir kısmı bedelini ağır bir şekilde ödedi. Diğerleri ise kısa sürede yakalanıp ibreti müessire olacak şekilde hesap sorulacak. Kıbrıs’ta da bir Rum direğe tırmanıp bayrağımızı indirmek istemişti. Ancak kendisi indirildi.

VUR EMRİ

Burada açıklıyorum. Bayrağımıza yapılan saldırıdan sonra Suriye’deki tüm birliklerimize bayrağımıza bir saldırı olduğu zaman ‘vur’ emri verildi.

Bayrak bizim sembolümüzdür. Bağımsızlığımızın simgesidir. O bayrak altında sadece Türk milleti değil, bayrağımızın dalgalandığı her coğrafyadaki insanlar huzur ve güven içinde yaşar. Bu millet can verir, bayrağını vermez.

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Tekrar altını çizerek söylüyorum bayrağımıza yönelik saldırıdan sonra Suriye’deki tüm askeri birliklerimize “Bayrağa dokunanı vur” emri verildi. Bayrağa el uzatanın eli kırılacak. Bayrağımızı indirmeye çalışanlar vurulacak.

KONTROL ALTINA ALINDI

Suriye’te provokasyon yapanların sayısı 2 bini bulmuyor. Biz orada 5 milyon nüfusun yaşadığı bir bölgeyi kontrol ediyoruz. Olaylar tamamen kontrol altına alındı. Hem de askeri birlik takviyesine gerek duyulmadan yapıldı. Peki bundan sonra olmaz mı? Cuma günleri benzer protesto eylemlerinin yapılabileceği söyleniyor. Ona göre tedbir alınmış durumda."