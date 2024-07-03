Haziran'da yağan lapa lapa karın ardından yeni dalga Trakya'dan geliyor! İstanbul dahil çok sayıda il için 'Perşembe' uyarısı yapıldı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Muş Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 34°C Parçalı bulutlu



VAN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı