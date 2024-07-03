Haziran'da yağan lapa lapa karın ardından yeni dalga Trakya'dan geliyor! İstanbul dahil çok sayıda il için 'Perşembe' uyarısı yapıldı
Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kavurucu sıcaklar sonrası hava tersine döndü. Haziran ayı biterken lapa lapa kar yağdı. Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karılaşanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Yoğun kar yağışının ardından Meteoroloji ve uzmanlardan son dakika uyarısı geldi. Yeni yağış dalgası Trakya'dan yurda giriş yapıyor. İstanbul, Çanakkale, Balıkesir dahil çok sayıda il için uyarı yapıldı. Perşembe gününe dikkat çekildi. İşte son dakika hava durumu ile ilgili detaylar...
• 03 Temmuz 2024 - 08:30 • Son Güncelleme:
• 03 Temmuz 2024 - 08:30 • Son Güncelleme: