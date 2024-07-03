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Gündem Haziran'da yağan lapa lapa karın ardından yeni dalga Trakya'dan geliyor! İstanbul dahil çok sayıda il için 'Perşembe' uyarısı yapıldı
Haberler Gündem Haberleri Haziran'da yağan lapa lapa karın ardından yeni dalga Trakya'dan geliyor! İstanbul dahil çok sayıda il için 'Perşembe' uyarısı yapıldı

Haziran'da yağan lapa lapa karın ardından yeni dalga Trakya'dan geliyor! İstanbul dahil çok sayıda il için 'Perşembe' uyarısı yapıldı

 Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kavurucu sıcaklar sonrası hava tersine döndü. Haziran ayı biterken lapa lapa kar yağdı. Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karılaşanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Yoğun kar yağışının ardından Meteoroloji ve uzmanlardan son dakika uyarısı geldi. Yeni yağış dalgası Trakya'dan yurda giriş yapıyor. İstanbul, Çanakkale, Balıkesir dahil çok sayıda il için uyarı yapıldı. Perşembe gününe dikkat çekildi. İşte son dakika hava durumu ile ilgili detaylar...

• 03 Temmuz 2024 - 08:30 • Son Güncelleme:
• 03 Temmuz 2024 - 08:30 • Son Güncelleme:
1 Haziranda yağan lapa lapa karın ardından yeni dalga Trakyadan geliyor İstanbul dahil çok sayıda il için Perşembe uyarısı yapıldı

Yeni yağış dalgası yurda giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trakya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis, Van, İstanbul'un batısı ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Bilecik ve İstanbul'un batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

EDİRNE °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 38°C Parçalı bulutlu

4 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

5 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

7 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

8 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

9 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Muş Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C Parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

11 YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Meteoroloji tarafından 5 günlük hava tahmin raporu haritalı olarak paylaşıldı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen de yağışlı havanın yurda giriş yapacağını söyledi. Şen şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Trakya'dan yağış giriş yapıyor. Perşembe İstanbul dahil Marmara, Ege yağmur geliyor İstanbul uzun aradan sonra Perşembe yağmur alacak. Perşembe Çanakkale Balıkesir, İzmir'de de yağmur var. Sıcaklık orta üzerinde olacak.

12 Haziranda yağan lapa lapa karın ardından yeni dalga Trakyadan geliyor İstanbul dahil çok sayıda il için Perşembe uyarısı yapıldı

Öte yandan Haziran ayı yurdun birçok bölgesinde kavurucu sıcaklarla geçti. Ancak ayın sonunda havalar beklenmedik şeklide soğuyarak kar yağışı etkili oldu. Yoğun yağışın ardından Meteoroloji ve uzmanlar uyardı.

13 HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Rize’nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımda bulunan Ovit Yaylası’nda yağmurun ardından kar yağmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası yaylanın bir kısmı beyaza büründü.

14 Haziranda yağan lapa lapa karın ardından yeni dalga Trakyadan geliyor İstanbul dahil çok sayıda il için Perşembe uyarısı yapıldı

Yaylada bulunan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Temmuz ayını beyaz örtüyle karşılayan vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

15 DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

Ardahan’da ise sağanak yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Sağanak yağış sebebiyle bazı caddelerde su taşkını olurken, araçlar ve yayalar ise su birikintisinden geçmekte güçlük çekti.

16 HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Meteorolojinin uyarısının ardından Ardahan'da üç gündür yağış etkili oluyor. Son olarak Ardahan'da il merkezinde sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintisi oluştu. Dolu yağışı tarım arazilerine de zarar verdi. Meteorolojik tahminlere göre, Ardahan'da yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekliyor.

17 Haziranda yağan lapa lapa karın ardından yeni dalga Trakyadan geliyor İstanbul dahil çok sayıda il için Perşembe uyarısı yapıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinin yüksek kesimlerinde de dolu hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Yüncüler ve Yaylalar köyü başta olmak üzere yüksek rakımlı bazı yerleşim yerlerinde dolu yağdı. Bölge, yaklaşık 20 dakikalık yağışın ardından beyaza büründü. Sağanağın da bir süre etkili olduğu ilçede birçok mezra ve yayla yolunda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. İl Özel İdesi ekiplerince ulaşım sorunu yaşanan yollarda, iş makineleri yardımıyla çalışma başlatıl

18 Haziranda yağan lapa lapa karın ardından yeni dalga Trakyadan geliyor İstanbul dahil çok sayıda il için Perşembe uyarısı yapıldı
19 SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Erzurum’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık bir saat aralıksız devam eden sağanak yağmur cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji yağışlı havanın etkisini devam ettireceğini belirterek su baskınlarına karşı uyardı.

20 UYARILARIN ARDINDAN DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

UYARILARIN ARDINDAN DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

Erzincan’ın Tercan ilçesinde dolu yağışı etkili olurken bazı köylerin derelerinden sel geldi. Gök gürültülü sağanak yağışıyla başlayan dolu, kısa sürede etkili oldu. Tercan’a bağlı Konarlı ve Dallıca köylerinde sel suları derelerden aktı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırın yanından akan sel suları endişeye neden olurken herhangi bir kayıp yaşanmadı. Sel suları köylerin yollarında tahribata neden oldu.