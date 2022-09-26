Tapu kayıtlarındaki kimlik bilgileri ile ilgili önemli detay! Dava açılamıyor

ÖZGE SEREN DOĞU/ gazetevatan.com

Tapudaki kayıtların eski olması, işlemler sırasında meydana gelen dikkatsizlikler sonucu tapu kayıtlarında hatalar olabiliyor. Bu durumda vatandaşların en çok yaşadığı sorunlar arasında adı, soyadı, baba adı, anne adı ya da doğum tarihi yer alıyor.

Tapudaki bu hataların düzeltilmesi için de dava açılması gerekiyor. Mahkeme kararı olmadığı müddetçe herhangi bir düzeltme yapılamıyor, bu durum da vatandaşlar açısından mağduriyetlere yol açabiliyor. Davaları tapu kayıt maliki ya da mirasçılar açabiliyor.

Tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgisinin düzeltilmesine ilişkin bir dava açıldı. Yargıtay kararı ise Resmi Gazete’de yayımlandı. Çok sayıda vatandaş bu konu ile ilgili zorluk yaşayabiliyor. İşleri daha da zorlaştıran husus ise ismi düzeltilmek istenen kişinin nüfusta kaydının olmaması...

TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI AÇILAMAZ

Avukat Deniz Kutluk, Yargıtay’ın 21 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre nüfusta kaydı bulunmayan kişiler için tapu kaydının düzeltilmesi davası açılmasının mümkün olmayacağını belirterek, konuya ilişkin önemli bilgiler verdi.

Deniz Kutluk yaptığı açıklamada, “Her ne sebeple olursa olsun bir kişinin nüfusta kaydı bulunmuyorsa o kişinin mirasçıları, sahibi olduklarını iddia ettikleri gayrimenkul için tapu kaydının düzeltilmesi ve kendi adlarına tescilini talep etmesi mümkün olmayacaktır.” ifadesini kullandı.

NÜFUSTA KAYDI YOKSA MİRASÇILAR NE YAPABİLİR?

Peki bir kişinin nüfusta kaydı bulunmuyor ise o kişinin mirasçıları sahibi olduklarını iddia ettikleri bir gayrimenkul için ne yapmaları gerekiyor?

Kutluk, “Yargıtay’ın söz konusu kararına göre bir kişinin nüfusta kaydı bulunmuyor ise o kişinin mirasçıları hak sahibi olduklarını iddia ettikleri bir taşınmaza yönelik bu durumun yalnızca tespitini talep edebileceklerdir.

Nitekim nüfusa kaydedilmeden ölmüş veya herhangi bir nedenle nüfusta kaydı bulunmayan kişilerin, tapu kaydındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesi mümkün değildir.” diyerek, bu gibi durumlarda idari yoldan tapu kayıtlarının intikalinin vatandaşlar tarafından yaptırılamaması sebebiyle büyük zorluklar yaşandığını belirtti.

AYNI KİŞİ OLDUĞU TESPİT ETTİRİLECEK

Zorunlu olarak mirasçılar tarafından dava açılan böyle durumlarda ise mağdurların nüfusta kaydı bulunmayan ancak tapuda hak sahibi gözüken kişi ile murisin gerçekte aynı kişi olduğunu mahkeme önünde ispat etmeleri ve bu durumu tespit ettirmeleri yeterli olacaktır.

KARARDAN…

Yargıtay kararında konuya ilişkin şu ifade yer alıyor: “Tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesine ilişkin davalarda amaç, tapu malikinin kimlik bilgilerinin nüfus kaydındaki bilgilere uygun hale getirilmesidir.

Bu nedenle nüfusa kaydedilmeden ölmüş veya herhangi bir nedenle nüfusta kaydı bulunmayan kişilerin tapu kaydındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesi mümkün değildir. Bu gibi hallerde tespit kararı verilmekle yetinilmelidir.”

Yargıtay kararına konu olan somut olayda tapu kayıt maliki olarak görünen A.S. ile A.Z.D.’nin öncelikle aynı kişi olduğunun tespitine karar verilmesi gerekiyor. A.S. isminin A.Z.D. olarak düzeltilmesine karar verilmesinin doğru olmadığı belirtiliyor.