Tapu ve gayrimenkul sektörü ile ilgili son dakika gelişmesi! 81 ilde başlayacak, tamamen değişiyor

ÖZGE SEREN DOĞU/ gazetevatan.com

Gayrimenkul ve tapu sistemleri ile ilgili teknolojik değişimler son yıllarda giderek hız kazandı. Gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, TEKNOFEST'te stant açtı. Stantta şu anda sunulan hizmetler ile ilgili bilgi verilirken, aynı zamanda hayata geçirilecek projeler hakkında da ayrıca bilgilendirme yapıldı. Ev satın alacak herkesi yakından ilgilendiriyor.

Gayrimenkul satın alırken kişilerin en çok kafasını kurcalayan ve tedirginliğe neden olan konulardan biri güven. Vatandaşların kafasında 'Acaba doğru yeri alıyor muyum? Buranın iç alanı nasıl? Alacağım ev gerçekten 2+1 mi?' gibi soru işaretleri bulunuyor. Bu soru işaretini gidermek için yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

TAPUDA 3 BOYUTLU TEKNOLOJİ DÖNEMİ

Yeni yapılan açıklamaya göre Tapu Kadastro'da 3 boyutlu dönem bu yıl başlıyor. Ev satın almak isteyenler ve tamamlandığında balkonundan salonuna ve odalarına her detayı görmek ve gerçekten söylenildiği gibi mi diye alınacak evden emin olmak isteyen vatandaşlar için 'artırılmış gerçeklik' dönemi devreye alınacak. Havadan çekilen fotoğraflar ve yerden yapılan ölçümlerle imar işi üç boyutlu hale getirilecek.

BU YIL ÇALIŞMALAR BAŞLATILIYOR

Gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulabilecek. Kişiler satın almayı planladığı gayrimenkulün tüm detaylarını 3D olarak görebilecek. Çalışmalar bu yıl itibarıyla bütün illerde başlatılacak.

‘TAPUDA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK’ SİSTEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün TEKNOFEST 2022’de tanıttığı ‘tapuda artırılmış gerçeklik’ sistemleriyle ilgili gazetevatan.com’a konuştu.

“SATIŞ VE KİRALAMA İÇİN GEREKLİ”

Teknolojik gelişmelerin özellikle pandemi döneminde gayrimenkul sektörü için gereklilik arz ettiğini belirten İsmail Özcan, “Birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektörü de teknolojik gelişmeleri, tanıtımdan satış müzakeresine, satış/kira sözleşmesi imzalanmasından tapu devrine kadar olan bütün süreçlerde adapte edebilmeli. Özellikle, koronavirüs süreci, evlerde kalınan dönemde teknolojik altyapıların gayrimenkul satış ve kiralamasında ne kadar gerekli olduğunu ortaya koydu.” ifadesini kullandı.

“OLDUKÇA HASSAS VE GÜVEN TEMELİNDE İLERLEMESİ GEREK”

Özcan, tapu işlemlerinin büyük önem taşıdığını ve sürecin güven temelinde ilerlemesi gerektiğini, teknolojik gelişmelerin gayrimenkul sektörüne entegre edilmesi için yapılan çalışmaları takdirle izlediklerini belirtti ve “Biz GAPAS olarak, 2022 yılının sektörümüz için teknolojik yatırım ve atılım yılı olarak değerlendirilmesini, sektörde faaliyette olan firmalara önermiştik. İş süreçlerimizin önemli bir durağı, tapu işlemleridir. Oldukça hassas ve güven temelinde ilerlemesi gereken tapu işlemleri için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün attığı adımları, teknolojik gelişmeleri tapu sistemine adapte etme çabalarını takdirle izliyoruz.” dedi.

“RAHAT BİR GAYRİMENKUL ALIŞVERİŞİ İÇİN OLUMLU BİR ADIM”

GAPAS Başkanı İsmail Özcan, güven unsurunun sektörde önemli bir yeri olduğuna vurgu yaparak, “Son olarak Teknofest 2022’de tanıtılan ‘artırılmış gerçeklik’ altyapısına dayalı, satın alınan gayrimenkulün çeşitli teknolojik verilerle tespiti ve doğrulanması için geliştirilen modelleme sistemi, vatandaşların güven temelinde, rahat bir gayrimenkul alışverişi yapması bakımından oldukça olumlu bir adım olacaktır.” şeklinde konuştu.

“YANLIŞ BİLGİLENDİRMELERİ VE HATALARI ORTADAN KALDIRACAK”

Tapu süreçlerine dahil edilmesi planlanan hologram teknolojisi ile ilgili de konuşan Özcan şu ifadeleri kullandı:

“Diğer yandan, hologram teknolojilerinin de tapu süreçlerine nasıl adapte edilebileceğinin inceleniyor olması da ayrıca sevindirici çünkü bu tür uygulamaların yaygınlaşması olası manipülasyonları, yanlış bilgilendirmeleri, işlemlerdeki hataları ortadan kaldıracak, kötü niyetleri önleyecektir.

Biz GAPAS olarak gayrimenkule dayalı finansal enstrümanlara yatırım yapılarak, Türkiye’de ikamet izni elde edilebilecek şekilde Türkiye Cumhuriyeti E-Vatandaşlık Programı’nın hayata geçirilmesini önerdik. Böyle bir programın da işlerliği ancak bu tür teknolojik gelişmelerin adaptasyonu ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle özel sektörüyle, kamu kurumlarıyla, gayrimenkul sektörünün, en son teknolojik gelişmelerin çok hızlı bir şekilde adapte edildiği bir alan olmasına çabalamalıyız.”

WEB TAPU SİSTEMİ DE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Gayrimenkul sektöründeki teknolojik gelişimlerin yanı sıra tapu sisteminde de değişimler yaşanıyor. 2017 yılında hayata geçirilen web tapu sistemi vatandaşlara büyük kolaylık sağladı. Tapu müdürlüklerinin de iş yükünü azaltmayı amaçlayan sistem büyük ilgi gördü.

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Vatandaşlar web tapu ile taşınmazlarını internet üzerinden takip edip yönetebiliyor. Tapu Müdürlüğü'ne gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden başvuru işlemleri tamamlanabiliyor. Gerekli belgeler varsa onlar da internet üzerinden gönderilebiliyor ve takip edilebiliyor.

WEB TAPU'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?

Tapu ve Kadastro harçlarını ve döner sermaye bedellerini elektronik ortamda ödenebilir.

Taşınmazların tapu kaydı ve tapu senedi alınabilir.

Taşınmaza beyan belirtmesi konularak, sahtecilik girişimlerine karşı önlem alınabilir.

İnternetten satış, ipotek, mirasın intikali ve benzeri tüm tapu işlem başvurusu yapılabilir.

Taşınmaz ile alakalı olarak kişinin bilgisi dışında oluşan işlemlerde bilgilendirilme söz konusu.

SİSTEM KULLANICIYI UYARIYOR

Adımlar sırasında uygulamada bir hata meydana gelirse sistem kullanıcıyı uyarıyor ve ekrana gelen mesajla vatandaşı ne yapması gerektiği konusunda bilgilendiriyor. Sorunsuz bir şekilde işlemler tamamlandıktan sonra randevu saati ve günü veriliyor. Belirtilen saatte kişinin imzasını atıp işlemleri tamamen sonlandırması gerekiyor.

AYNI GÜN TAMAMLANIYOR

İşlemler web tapu üzerinden genellikle aynı gün tamamlanıyor. İstisnai durumlar meydana gelirse ertesi güne kalabiliyor.

E-DEVLET ŞİFRESİ GEREKİYOR

Web Tapu sistemine ilk giriş için kişinin E-Devlet şifresinin bulunması gerekiyor. Onaylanmış TC Kimlik No ve e-devlet şifresiyle Web Tapu sistemi kullanılabilecek.

YENİ BİR KARAR DAHA: TAMAMEN DEĞİŞECEK

Türkiye genelinde 2021 yılının tamamında 1 milyon 491 bin 856 konut satıldı. 2022 yılında ise, ilk 6 ayda 2021'in aynı dönemine göre konut satışları yüzde 31,4 artışla 726 bin 398 olarak gerçekleşti. Konut alım satımında yaşanan hareketlilik tapuda yoğunluğa sebep oldu. Alınan yeni karar ile taşınmaz satış sözleşmesi bundan böyle noterler tarafından da yapılabilecek.

UYGULAMA YENİ YILDA BAŞLIYOR

Satış sözleşmelerinin noterlikler tarafından da yapılabilmesini sağlayan yeni uygulama 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak ve ücret tarifesinde gösterilecek. Bu miktarlar, her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılacak.

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİNDE OLUŞAN ZARAR…

Taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinden dolayı oluşan zarardan noterler de sorumlu olacak. Bu zararın devlet tarafından ödenmesi halinde devlet, sözleşmeyi düzenleyen notere rücu edecek. Notere karşı açılacak davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülecek.

SATIŞA ENGEL HUKUKİ DURUM VARSA NE OLACAK?

Noterler, taşınmaz satış sözleşmesiyle ilgili işlemleri bizzat yapacaklar. Tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki bir durumun varlığı hâlinde noterlerce satış işlemi gerçekleştirilmeyecek. Taşınmaz satış sözleşmeleri damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar değerli kâğıt bedellerinden istisna tutuluyor.