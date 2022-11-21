Sultangazi'de ağaçlık alandaki yangın söndürüldü

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde otluk alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi. Yangın söndürülürken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

"EVİMİZ YANACAKTI"

Yangına ilk müdahaleyi evine sıçramasın diye yapan İbrahim Kopuz, "Yangının çıkış anını görmedim. Burada bir teyze haber verdi bana. Ben de baktığımda yangının aşağıdan geldiğini gördüm. Elime aldığım kürekle söndürmeye çalıştım. Ben arka tarafı söndürdüm yoksa evimiz yanacaktı. Yangın evimize 2 metre kala söndürdüm" dedi.