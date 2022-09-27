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Sultanbeyli'ye şehit ateşi düştü

Kocaeli'de iskeleye bağlı halde bakıma alınan gemide çalışma yapıldığı esnada denize düşen askerlerden Sözleşmeli Er Enes Bıyık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Sultanbeyli'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

27.09.2022 - 20:19 | | İHA
Sultanbeyli'ye şehit ateşi düştü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığında bakıma alınan gemide çalışma yapan 4 asker denize düşmüş, ekipler tarafından sudan çıkarılan askerler hastanede tedaviye alınmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sözleşmeli Er Enes Bıyık şehit oldu. Bıyık'ın Sultanbeyli'de yaşayan ailesine acı haberi polis ekipleri ve askeri personel verdi. Şehit haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinleriyse şehidin ailesini yalnız bırakmadı.

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