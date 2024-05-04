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İliç'teki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda iki işçiye daha ulaşıldığını duyurdu.

04.05.2024 - 07:50 |
İliç'teki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz’ün de cansız bedenlerine ulaşıldı. Cansız bedenine ulaşılan işçilerin naaşı morga kaldırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Erzincan İliç’te meydana gelen heyelan sonrası hayatını kaybeden işçileri arama çalışmalarının devam ettiğini ve iki işçiye daha ulaşıldığını açıkladı. Bakan Bayraktar yaptığı paylaşımda, “Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

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