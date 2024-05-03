İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde rögar taşması sonucu yolların su altında kaldığı görülürken, Silivri’de ise yağışın ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

İstanbul'daki yağışlı hava, Taksim'de de etkili oldu. Bazı turist ve vatandaşlar yağmurdan şemsiye ve yağmurluk ile korunurken, hazırlıksız olanlar ise ıslanmaktan kaçamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.