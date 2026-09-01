Sulama kanalında can pazarı yaşandı! 6 yaşındaki çocuk hastanede, kardeşi ise aranıyor

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Olay, Yeni Mahalle 4018 Sokak’ta bulunan sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, kanalda bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.H. (6), Tuğra Nazmi Sarıgül adlı vatandaş tarafından sudan çıkarıldı. Bilinci kapalı olan çocuk, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Y.H.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kardeşinden haber alınamıyor

Polis ekiplerinin aileyle yaptığı görüşmede, ailenin 9 yaşındaki çocukları M.H.’den da haber alamadığı öğrenildi. Bunun üzerine M.H.’nin bulunması için bölgede araştırma ve arama çalışmaları başlatıldı.

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"'Çocuk boğuluyor' diye bağırdılar, direkt koştum"

Y.H.’yi sudan çıkaran Tuğra Nazmi Sarıgül, yaşananları anlattı. Yakındaki bir ayakkabıcının önünde oturdukları sırada yardım seslerini duyduğunu belirten Sarıgül, "Ben direkt koştum. Baktığımda çocuk suyun üzerinde yüzüyordu. Hemen kanala atladım. Bahçe sulamak için kullanılan hortumun bulunduğu noktadan çocuğu sudan çıkardım" dedi.

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Çocuğu kıyıya çıkardıktan sonra çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğunu ifade eden Sarıgül, "Çocuğu benden aldılar ve kaldırıma yatırdılar. Kendine gelmesi için müdahale etmeye çalıştılar. Çocuk istifra etti ancak bilinci yerine gelmedi" diye konuştu.

Olayla ilgili çalışma devam ediyor.