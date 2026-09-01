Taş kırma makinesi yüklü tır köprünün altına sıkıştı

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Olay, Cumhuriyet Mahallesi Dokuz Bacak Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş kırma makinesi yüklü tır, 4 metre yüksekliğindeki köprünün altından geçiş yaptığı sırada yükünün köprüye sürtmesi sonucu sıkıştı.

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Bir süre köprü altında kalan tır, sürücüsünün kendi imkanlarıyla yaptığı manevraların ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürtünme nedeniyle köprüde deformasyon meydana geldi.