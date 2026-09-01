GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTaş kırma makinesi yüklü tır köprünün altına sıkıştı
HaberlerGündem Haberleri Taş kırma makinesi yüklü tır köprünün altına sıkıştı

Taş kırma makinesi yüklü tır köprünün altına sıkıştı

01.09.2026 - 22:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

Taş kırma makinesi yüklü tır köprünün altına sıkıştı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde taş kırma makinesi yüklü tır, yüksekliği 4 metre olan köprünün altından geçmeye çalışırken sıkıştı. Olayda köprüde sürtünmeden kaynaklı deformasyon oluştu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Dokuz Bacak Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş kırma makinesi yüklü tır, 4 metre yüksekliğindeki köprünün altından geçiş yaptığı sırada yükünün köprüye sürtmesi sonucu sıkıştı.

İLGİLİ HABER

Şoförünün kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu 2 otomobile çarparak evin bahçesine düştü
Şoförünün kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu 2 otomobile çarparak evin bahçesine düştü

Bir süre köprü altında kalan tır, sürücüsünün kendi imkanlarıyla yaptığı manevraların ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürtünme nedeniyle köprüde deformasyon meydana geldi.

İLGİLİ HABER

Edirne'de meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Edirne'de meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sulama kanalında can pazarı yaşandı! 6 yaşındaki çocuk hastanede, kardeşi ise aranıyor
#Gündem

Sulama kanalında can pazarı yaşandı! 6 yaşındaki çocuk hastanede, kardeşi ise aranıyor

Otoyolda bakım aracına çekici çarptı 3 kişi yaralandı
#Gündem

Otoyolda bakım aracına çekici çarptı 3 kişi yaralandı

Taş kırma makinesi yüklü tır köprünün altına sıkıştı
#Gündem

Taş kırma makinesi yüklü tır köprünün altına sıkıştı